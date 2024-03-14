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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Верховный: от налогов и вампиров – до Кузькиной матери

Верховный: от налогов и вампиров – до Кузькиной матери

Постараюсь всунуть свой пятак (это денежка такая, не зубоскальте) в стопку крупных ассигнаций, щедро отсыпанных уважаемыми экспертами по следам вдумчивого интервью Владимира Владимировича, данного намедни господину Киселёву.

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