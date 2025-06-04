«Живу один уже два года»: что владивостокцы думают об одиночестве

70% владивостокцев относятся к перспективе одиночества без особого волнения: 34% считают его совершенно приемлемым, а 36% скорее не испытывают тревоги по этому поводу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос Superjob.
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