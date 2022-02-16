Российская система предупреждения о ракетном нападении полностью обновится до 2030 года

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Система предупреждения о ракетном нападении российских Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж", сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.
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