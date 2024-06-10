Отслужившие в армии казахстанцы получат квоту при поступлении в колледжи и училища

Министерство просвещения подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования", сообщает Zakon.
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