У жителей Свиблова появилась «Карта строек»

Жители района Свиблово могут воспользоваться новым сервисом на портале «СтроимПросто». Теперь узнать адреса строящихся объектов Москвы, их технико-экономические параметры, сроки и статус строительства можно на Карте строек.
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