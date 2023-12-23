«…Невестке и в голову тогда не приходило, что в богадельню ее сдадут раньше, чем меня!» – злорадствует свекровь— …А я хорошо запомнила тот разговор: невестка мне открытым текстом сказала, чтобы я на ее помощь в старости не рассчитывала, – усмехается шестидесятидвухлетняя Мария Анатольевна.
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