«…Невестке и в голову тогда не приходило, что в богадельню ее сдадут раньше, чем меня!» – злорадствует свекровь— …А я хорошо запомнила тот разговор: невестка мне открытым текстом сказала, чтобы я на ее помощь в старости не рассчитывала, – усмехается шестидесятидвухлетняя Мария Анатольевна.