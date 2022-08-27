novostivolgograda

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Козлёнка только давить,он неисправим!Я все сделаю, как...
  • Маргарита Охмакевич Завьялова
    Денежный штраф с родителей? И что, после этого дети-подонки перестанут быть подонками? Отправить всех малолетних нелю...Комиссия ПДН выне...
  • Михаил Васильев
    Так и пишите, что потребовал их провести в Волгоградской области!Бочаров потребова...

Дикий зверь отправил два человека в больницу под Волгоградом

Дикий зверь отправил два человека в больницу под Волгоградом

Как сообщает областное ГУ МВД, инцидент произошел ночью на шестом километре трассы «Елань-Журавка». Kia Ceed, за рулем которой сидел 21-летний парень, пыталась объехать животное, но автомобиль потерял управление, выскочил с дороги и опрокинулся.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх