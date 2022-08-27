Дикий зверь отправил два человека в больницу под Волгоградом

Как сообщает областное ГУ МВД, инцидент произошел ночью на шестом километре трассы «Елань-Журавка». Kia Ceed, за рулем которой сидел 21-летний парень, пыталась объехать животное, но автомобиль потерял управление, выскочил с дороги и опрокинулся.