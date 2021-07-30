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Автобусные маршруты в Самаре будут скорректированы в 2021 году

В Самаре собираются скорректировать работу автобусных маршрутов. Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, планируется сформировать магистральные маршруты, которые будут обслуживаться большими автобусами.

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