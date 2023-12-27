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Собчак извинилась за участие в голой вечеринке Ивлеевой, обвинив фотографов и "идеологов"

Собчак извинилась за участие в голой вечеринке Ивлеевой, обвинив фотографов и "идеологов"

Скандальная журналистка записала видеообращение "с извинениями", отметив, что сделала это вынуждено.Журналистка Ксения Собчак призналась в том, что не планировала извиняться перед публикой за своё участие и свой внешний вид на вечеринки Насти Ивлеевой, если бы подобные обращения не стали записывать все присутствовавшие там звёзды.

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