Собчак извинилась за участие в голой вечеринке Ивлеевой, обвинив фотографов и "идеологов"

Скандальная журналистка записала видеообращение "с извинениями", отметив, что сделала это вынуждено.Журналистка Ксения Собчак призналась в том, что не планировала извиняться перед публикой за своё участие и свой внешний вид на вечеринки Насти Ивлеевой, если бы подобные обращения не стали записывать все присутствовавшие там звёзды.
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