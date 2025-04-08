Ефимов: по программе реновации в районе Печатники построят детский сад

В районе Печатники, на юго-востоке Москвы, появится детский сад по программе реновации. Подрядчика для проектирования и строительства объекта выбрал Московский фонд реновации жилой застройки, сообщил Владимир Ефимов, заммэра мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.