Ефимов: по программе реновации в районе Печатники построят детский сад

В районе Печатники, на юго-востоке Москвы, появится детский сад по программе реновации. Подрядчика для проектирования и строительства объекта выбрал Московский фонд реновации жилой застройки, сообщил Владимир Ефимов, заммэра мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
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