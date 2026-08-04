Mega-Personal предсказала, что дроны заменят людей в логистике

Компания Mega-Personal прогнозирует, что в ближайшие годы дроны и роботизированные комплексы начнут выполнять задачи в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и логистике, оставив человеку роль контроля.
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