Что ждет курс валют: прогноз на 2024 год Евгения КомароваБюджет на 2024 год был успешно прошел первое чтение еще 26 октября и предусматривает курс доллара на уровне 80-85 рублей.
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