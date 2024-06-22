Цены на жилую недвижимость в Германии снизились на 5,7%

Цены на жилую недвижимость (индекс цен на жилье) в Германии в I квартале 2024 снизились на 5,7% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, 21 июня сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).
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