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Царьград

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Церемония прощания с рэпером Пашей Техником состоится 11 апреля в Москве

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником состоится 11 апреля в Москве

11 апреля в Москве пройдет церемония прощания с рэпером Пашей Техником в Храме Петра и Павла. Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище.

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