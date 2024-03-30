Формула E. Токио. Гюнтер выиграл гонку, Роулэнд – 2-й, Деннис – 3-й, у лидеров чемпионата равное количество очков

Пилот «Мазерати» Максимилиан Гюнтер одержал победу в первой в истории гонке «Формулы E» в Токио. На протяжении большей части заезда лидировал Оливер Роулэнд, который принес «Ниссану» домашний поул, однако на заключительных кругах в лидеры вырвался Гюнтер.