Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Вкусные картофельные зразы с грибами

Вкусные картофельные зразы с грибами

Ингредиенты картофель - 1000 г (у меня красный) яйцо - 1 шт. мука - 80 г лук - 1 шт. шампиньоны - 300 г чеснок - 1 зубчик соль перец масло подсолнечное (для жарки) Рецепт приготовления Приготовить начинку.

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