Коллаж ЦарьградаСегодня 77K прочитали Новые кадры с мигрантами из Подмосковья, где ваххабиты разъезжали на авто с пистолетами, выведут из себя даже самых спокойных и нейтрально настроенных граждан.
"Мордой в грязь - и назад в аул": Новые кадры с мигрантами из Подмосковья выведут из себя даже самых спокойных. Русские требуют от полиции жёстких мер
Комментарии
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Юрий Горемыкин
Дело в том что мигранты едут к нам целыми семьями совсем не для того чтобы заработать у нас на жизнь у себя на родине, они массово едут в Россию для того чтобы обустроится здесь за счет нас и жить здесь вместо нас..Нам конечно пускать, более того - приглашать мигрантов к нам на работу можно и даже иногда нужно. Но ни под каким видом ни в коем случае не давать им и тем более приехавшим их членам семьи наше гражданство ни приехавшим, ни родившимся в России.Необходимо убрать финансовые предпосылки замены нашего коренного населения мигрантами, тщательно проверить законность выданного мигрантам российского гражданства хотя бы за пять последних лет и быстренько без проволочек лишить нашего гражданства тех кто хоть как нибудь что то нарушил.. А если приехали семьи мигрантов то предоставление им всех государственных услуг: содержание детей в детском саду, обучение в школе, гимназии, лицее, колледже, прием и лечение в поликлинике, больнице, женской или детской консультации, в роддоме должны быть для мигрантов и членов их семей ТОЛЬКО на платной основе. Ну и само собой ни каких материнских капиталов, бесплатных квартир, льготных ипотек, участков земли и каких либо государственных выплат включая российские пенсии. А диаспоры национальные не проживающих на территории России национальностей вообще должны быть запрещены, их создание и деятельность должны стать уголовным преступлением. Наличие у нас Посольств и Консульств зарубежных стран, в том числе бывших республик СССР , вполне достаточно.
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3 час.
ninikooo Митусова
Вопрос в Подмосковье не решится положительно, пока губернией правит г- Воробьев, главный «лоббист интересов мигрантов из семей и ОПГ- диаспор. Его безумные проекты- строительство благоустроенных общежитий для мигрантов, строительство школ для их недорослей( которые дают весомую составляющую преступности в регионе), помощь депутатов Госдумы- вроде Нигматуллина, Хуснуллина и подобных- благодатная почта для « притока в немерянных количествах незаменимых и их многочисленных семей». И преступность в Подмосковье, уступает только Челябинску ( гетто мигрантов) и Екатеринбургу, где губернаторы тоже « большие друзья мигрантов и поют песнь о культурном обмене».
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1 час.
Леонид Руси
Они же дети... И если их не выдворить, эти дети станут взрослыми, тупорылыми чуреками на наших улицах
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32 мин.
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