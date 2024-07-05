"Мордой в грязь - и назад в аул": Новые кадры с мигрантами из Подмосковья выведут из себя даже самых спокойных. Русские требуют от полиции жёстких мер

Юрий Горемыкин

Дело в том что мигранты едут к нам целыми семьями совсем не для того чтобы заработать у нас на жизнь у себя на родине, они массово едут в Россию для того чтобы обустроится здесь за счет нас и жить здесь вместо нас..Нам конечно пускать, более того - приглашать мигрантов к нам на работу можно и даже иногда нужно. Но ни под каким видом ни в коем случае не давать им и тем более приехавшим их членам семьи наше гражданство ни приехавшим, ни родившимся в России.Необходимо убрать финансовые предпосылки замены нашего коренного населения мигрантами, тщательно проверить законность выданного мигрантам российского гражданства хотя бы за пять последних лет и быстренько без проволочек лишить нашего гражданства тех кто хоть как нибудь что то нарушил.. А если приехали семьи мигрантов то предоставление им всех государственных услуг: содержание детей в детском саду, обучение в школе, гимназии, лицее, колледже, прием и лечение в поликлинике, больнице, женской или детской консультации, в роддоме должны быть для мигрантов и членов их семей ТОЛЬКО на платной основе. Ну и само собой ни каких материнских капиталов, бесплатных квартир, льготных ипотек, участков земли и каких либо государственных выплат включая российские пенсии. А диаспоры национальные не проживающих на территории России национальностей вообще должны быть запрещены, их создание и деятельность должны стать уголовным преступлением. Наличие у нас Посольств и Консульств зарубежных стран, в том числе бывших республик СССР , вполне достаточно.