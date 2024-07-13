В Тамбове открылась выставка "Детский мир"

В выставочном зале "Новая Галерея" открыли выставку "Детский мир" (0+). Три десятка авторов, среди которых Елена Ланина, Борис Ткачев, Александра Фатеева, Надежда Конюхова и Софья Бондарь, представили тамбовской публике живописные и графические работы, приглашая зрителей погрузиться в мир детства.