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«Пожелайте мне удачи». Леброн впервые за два года съел мясо

«Пожелайте мне удачи». Леброн впервые за два года съел мясо

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в сторис блюдо со стейком, отметив, что не позволял себе есть мясо на протяжении двух последних лет.

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