Русские провернули "советский феномен": МВФ напугал рост экономики РФ, обгоняющий все страны G7

Глава МВФ Кристалина Георгиева 20 апреля 20K прочитали Недавно эксперты международного валютного фонда опубликовали доклад, в котором представили свой прогноз экономического развития в 2024 году разных государств.
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