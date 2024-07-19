Трамп заявил, что, став президентом, восстановит отношения с Ким Чен Ыном

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что в случае своего переизбрания на пост главы Белого дома восстановит отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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