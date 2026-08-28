«Здесь зародилась отрасль индустриальных парков России»: «Химграду» – 20 лет

Один из первых технопарков Татарстана отпраздновал 20-летие, на которое пригласили Минниханова. Он вспомнил, как поначалу в проект никто не верил, а он пришел к успеху: 115 млрд рублей выручки за прошлый год и 10,5 тыс.
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