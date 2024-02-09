По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело

О смерти 57-летнего Виталия Конева накануне сообщила пресс-служба Федерации каратэ Санкт-Петербурга. По информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области, тело Конева было обнаружено на территории полигона «Невский» около мишеней для стрельбы с пулевым ранением головы.