Медвежий угол
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Медвежий угол

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Возвращение под давлением

Возвращение под давлением

Анатолий Вассерман - о проблемах сбежавших богачей. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев Для успеха на чужбине обычно требуется куда больше усилий, чем для такого же успеха на родине.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно написано. С выводом автора согласен. Русский - это по духу, а не по деньгам или национальности. Датчанин Даль был более русским, чем многие сейчас.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
А вот евреем по духу стать легко, стоит только женится на еврейке с целью эмиграции в Израиль.
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1 д.
Nikolay Zakharov
Быть русским,это значит делить все тяготы и успехи России.
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19 час.

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