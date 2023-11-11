Анатолий Вассерман - о проблемах сбежавших богачей. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев Для успеха на чужбине обычно требуется куда больше усилий, чем для такого же успеха на родине.
Возвращение под давлением
Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно написано. С выводом автора согласен. Русский - это по духу, а не по деньгам или национальности. Датчанин Даль был более русским, чем многие сейчас.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
А вот евреем по духу стать легко, стоит только женится на еврейке с целью эмиграции в Израиль.
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1 д.
Nikolay Zakharov
Быть русским,это значит делить все тяготы и успехи России.
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19 час.
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