В ВСУ заявили о неспособности сравнять силы с Россией даже с помощью в 60 млрд

Экс-генерал ВСУ Романенко: $60 млрд не помогут Украине сравнять силы с ВС России Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сравнять силы с ВС России, даже при условии выделении военной помощи от западных союзников в размере 60 миллиардов долларов.