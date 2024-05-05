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В ВСУ заявили о неспособности сравнять силы с Россией даже с помощью в 60 млрд

В ВСУ заявили о неспособности сравнять силы с Россией даже с помощью в 60 млрд

Экс-генерал ВСУ Романенко: $60 млрд не помогут Украине сравнять силы с ВС России Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сравнять силы с ВС России, даже при условии выделении военной помощи от западных союзников в размере 60 миллиардов долларов.

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