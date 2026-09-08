Калужских мужчин приглашают поучаствовать в конкурсе "Отец года - 2026"

Продолжается приём заявок на конкурс "Отец года - 2026". Для участия нужно снять небольшой ролик до двух минут о том, как папа проводит время с детьми.
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