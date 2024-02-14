«Устраним недобитое отребье!»: Член ОП Михаил Аничкин призвал физически уничтожить беглых предателей, работающих против России. Поддерживаете?

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viach

"Надо ли физически уничтожать беглых предателей, работающих против России?"- 89% А ведь, из этих 89%, наверняка, подавляющее большинство до сих пор осуждают сталинский "террор" 1937 года! И никто из нас не пытается понять, что то предвоенное время СОПОСТАВИМО с нынешним военным временем! Если сейчас поступить по сталински во имя сохранения и чистоты России, через время найдутся "умники", которые назовут это наше время путинским террором! Но это же необходимая мера защиты нашего государства сейчас и на будущее! Сталин именно это делал тогда с врагами народа, а убив его хРУЩЁВ и пр. либерасня сделали Сталина кровавым тираном, приписав ему, как политических, уголовников разных мастей! Может быть Путин этого суда истории будущих либерастов боится? Как вы 89%, по опросу, считаете?