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«Устраним недобитое отребье!»: Член ОП Михаил Аничкин призвал физически уничтожить беглых предателей, работающих против России. Поддерживаете?

«Устраним недобитое отребье!»: Член ОП Михаил Аничкин призвал физически уничтожить беглых предателей, работающих против России. Поддерживаете?

Тема предательства возникла сразу после начала СВО, когда толпы известных и очень обеспеченных граждан массово ринулись на «лечение» и в «отпуска» в спасительные западные страны.

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Комментарии
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Поля Русс
👍👍👍
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1 час.
Поля Русс
Пих-пах ой-еой-ей- издыхает зайчик (НЕ) мой!
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1 час.
v
viach
&quot;Надо ли физически уничтожать беглых предателей, работающих против России?&quot;- 89%       А ведь, из этих 89%, наверняка, подавляющее большинство до сих пор осуждают сталинский &quot;террор&quot; 1937 года! И никто из нас не пытается понять, что то предвоенное время  СОПОСТАВИМО  с нынешним военным временем! Если сейчас поступить по сталински во имя сохранения и чистоты России, через время найдутся &quot;умники&quot;, которые назовут это наше время путинским террором! Но это же необходимая мера защиты нашего государства сейчас и на будущее! Сталин именно это делал тогда с врагами народа, а убив его хРУЩЁВ  и пр. либерасня сделали Сталина кровавым тираном, приписав ему, как политических, уголовников разных мастей! Может быть Путин этого суда истории будущих либерастов боится? Как вы 89%, по опросу, считаете?
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22 мин.

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