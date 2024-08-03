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Станислав Садальский

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Согласен с Тёмой - Мизулина вредит России, отпугивая, а не привлекая людей.

Согласен с Тёмой - Мизулина вредит России, отпугивая, а не привлекая людей.

Касаемо слов Лебедева об этой даме. то я с ним соглашусь.А в чём Тёма не прав, у Мизулиной нет никакого официального подтверждения от государства, что она является какой-то там "лигой безопасного интернета".

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