Согласен с Тёмой - Мизулина вредит России, отпугивая, а не привлекая людей.

Касаемо слов Лебедева об этой даме. то я с ним соглашусь.А в чём Тёма не прав, у Мизулиной нет никакого официального подтверждения от государства, что она является какой-то там "лигой безопасного интернета".
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