Кубок Нижегородской области по картингу среди участников СВО впервые прошел в регионе

В минувшие выходные на гоночной трассе «Нижегородское кольцо» в рамках государственной программы «Спорт России» впервые прошли соревнования на Кубок Нижегородской области по картингу среди участников специальной военной операции.
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