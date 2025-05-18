Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не умеем мы геноцидом заниматься. Не наше это...

Не умеем мы геноцидом заниматься. Не наше это...

Если  кто не  знает (а  никто  не  знает!) то  18 мая  день "депортации"  крымских  татар. В этот день все укропы будут рвать пейсы    и монопейсы и громко кричать: «Ой-вэй! Жигильме-бугульме! Сегодня мы все крымские татары!»; а мы со своей стороны   повторим   пост из старой  тетради.

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