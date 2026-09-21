Марина ЖДАНОВИЧ Украинское образование признано худшим в мире Киев продолжает реформу образования – в правительстве объявили об обновлении плана Новой украинской школы (так называемой НУШ) на период до 2029 года, назвав это «следующим этапом реформы», хотя правильнее было бы признать – украинское образование, как впрочем и всё остальное, потерпело крах и никакой «новый план» не спасёт, поскольку несмотря на все реформы и новые идеи, знания школьников неуклонно снижаются год от года.