Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть

В 2024 году россияне стали платить в 1,3 раза больше за страховки для выезда за границу, чем в предыдущем, рассказала «Известиям» руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе «Сравни» Олеся Евтушенко.