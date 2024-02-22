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Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть

Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть

В 2024 году россияне стали платить в 1,3 раза больше за страховки для выезда за границу, чем в предыдущем, рассказала «Известиям» руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе «Сравни» Олеся Евтушенко.

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