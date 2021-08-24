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Журналист Вышинский: офис Зеленского уже пожалел о проведении "Крымской платформы

Журналист Вышинский: офис Зеленского уже пожалел о проведении "Крымской платформы

В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости.

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Владимир Моловик
Крымская платформа может привести Киев лишь к Крымскому откосу и присоединением к Крыму Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья.
мирас Закироув
Дык обэтом они и мечтают
Александр Клово
А если выслать дипломатов из стран участников?

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