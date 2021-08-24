Журналист Вышинский: офис Зеленского уже пожалел о проведении "Крымской платформы

МОЯ СТРАНАПолитикаЖурналист Вышинский: офис Зеленского уже пожалел о проведении "Крымской платформы В Киеве уже жалеют о проведении "Крымской платформы", заявил Вышинский СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир МоловикКрымская платформа может привести Киев лишь к Крымскому откосу и присоединением к Крыму Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья.МЗмирас ЗакироувДык обэтом они и мечтаютАлександр КловоА если выслать дипломатов из стран участников?Комментировать
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