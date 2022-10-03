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Bloomberg: Apple, скорее всего, уже не вернётся к сканерам отпечатков пальцев Touch ID в будущих iPhone

Bloomberg: Apple, скорее всего, уже не вернётся к сканерам отпечатков пальцев Touch ID в будущих iPhone

Компания Apple, скорее всего, не вернется к использованию сканера отпечатков пальцев Touch ID в старых моделях iPhone, хотя она уже давно тестирует новый вариант.

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