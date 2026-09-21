Почему солнечная корона нагревается до миллионов градусов? Вокруг полюсов Солнца нашли тысячи быстрых магнитных волн — дело может быть в них

Быстрых волн на Солнце оказалось в четыре раза больше, чем считалось Аппарат Solar Orbiter обнаружил в полярных областях Солнца множество быстрых высокочастотных магнитных волн, которые предыдущие космические обсерватории практически не замечали.
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