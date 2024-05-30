Лавров заявил о приоритетном партнерстве России и Китая

Москва и Пекин относятся друг к другу как к приоритетным партнерам. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам IХ Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
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