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Житель Кузбасса перевел мошенникам 3,5 млн рублей

Житель Кузбасса перевел мошенникам 3,5 млн рублей

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 5 июня рассказали, что в отдел полиции «Центральный» Прокопьевска обратился 55-летний мужчина, который заявил, что перечислил аферистам деньги, взятые в кредит в долг у родни.

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