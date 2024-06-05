Житель Кузбасса перевел мошенникам 3,5 млн рублей

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 5 июня рассказали, что в отдел полиции «Центральный» Прокопьевска обратился 55-летний мужчина, который заявил, что перечислил аферистам деньги, взятые в кредит в долг у родни.