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Царьград

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"Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": Водитель расстрелял двух нападавших в Москве. Стешин не скрыл возмущения

"Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": Водитель расстрелял двух нападавших в Москве. Стешин не скрыл возмущения

В Зеленограде на территории Хлебзавода случился конфликт между водителем грузовика и двумя мигрантами.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи Защити и Сохрани наших людей🙏🙏🙏избавь Россию от диких животных🙏
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21 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Избавь Россию от такого беззубого права
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15 час.

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