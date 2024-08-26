БПЛА «Альбатрос М5» в Спецоперации В ходе Спецоперации российская армия использует для разведки различные типы беспилотных летательных аппаратов.
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БПЛА «Альбатрос М5» в Спецоперации В ходе Спецоперации российская армия использует для разведки различные типы беспилотных летательных аппаратов.
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