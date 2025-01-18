Silver Kont

Да отпиZдить и выкинуть чурбаньё из России не проблема, дали бы только отмашку, но в верхах заинтересованы в завозе этой сволоты, даже защищаться уже нельзя , сразу черножопых отмазывают, а россиян обвиняют по 282-й статье, которую инициировал вонючий жид шпигель, бывший тесть баскова...