Правоохранительные органы предотвратили террористический акт в городе Реутове Московской области.
В подмосковном Реутове предотвратили нападение таджика на школу
Комментарии
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Silver Kont
Да отпиZдить и выкинуть чурбаньё из России не проблема, дали бы только отмашку, но в верхах заинтересованы в завозе этой сволоты, даже защищаться уже нельзя , сразу черножопых отмазывают, а россиян обвиняют по 282-й статье, которую инициировал вонючий жид шпигель, бывший тесть баскова...
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14 час.
Гарибян Сусанна
Все мы коренные жители всех национальностей считаем также. Гнать и немедленно.
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13 час.
Леонид Руси
Таджики и хохлы под знаком Девы... Приносить людей в жертву... это счастье для них... Так планета Плутон их направляет...
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13 час.
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