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В подмосковном Реутове предотвратили нападение таджика на школу

В подмосковном Реутове предотвратили нападение таджика на школу

Правоохранительные органы предотвратили террористический акт в городе Реутове Московской области.

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Комментарии
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Silver Kont
Да отпиZдить и выкинуть чурбаньё из России не проблема, дали бы только отмашку, но в верхах заинтересованы в завозе этой сволоты, даже защищаться уже нельзя , сразу черножопых отмазывают, а россиян обвиняют по 282-й статье, которую инициировал вонючий жид шпигель, бывший тесть баскова...
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