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Forbes: Украина будет использовать Stryker при наступлении ВС РФ под Курском

Forbes: Украина будет использовать Stryker при наступлении ВС РФ под Курском

Украина планирует использовать бронемашины Stryker при российском наступлении в Курской области. Информацию о подготовке украинской армии к возможной контратаке России опубликовал американский журнал Forbes.

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