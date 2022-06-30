Политолог из Приднестровья Шорников раскрыл, зачем Зеленскому эскалация в регионе

Политолог, директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР Игорь Шорников назвал эскалацию ситуации в Приднестровье хорошим способом для украинского президента Владимира Зеленского оправдать неудачи ВСУ на фронте.
Политолог, директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР Игорь Шорников назвал эскалацию ситуации в Приднестровье хорошим способом для украинского президента Владимира Зеленского оправдать неудачи ВСУ на фронте.
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