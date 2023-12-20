В Якутии нашли труп мужчины, провалившегося под лед на тракторе

В Якутии Служба спасения обнаружила тело одного из мужчин, провалившихся под лед на реке Лене.В Telegram-канале службы указано, что двое мужчин провалились под лед на тракторе между Якутском и селом Техтюр.
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