В пермской деревне сгорел дом семьи бойца СВО

В деревне Ананьево Пермского края пожар произошел в доме, где живет семья бойца спецоперации. В администрации Кудымкарского округа сообщили, что здание требует ремонта, и попросили помочь любой посильной суммой.
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