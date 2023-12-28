На развитие культуры Крыма в новом году потратят 137 млн

На развитие культурных проектов Крым регион в новом году получит 137 миллионов рублей. Как сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина, за эти деньги, в частности, будут капитально отремонтированы четыре сельских учреждения культуры.
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