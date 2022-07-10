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В честь Дня семьи ЦДРА провел литературно-музыкальную встречу в Преображенском полку

В честь Дня семьи ЦДРА провел литературно-музыкальную встречу в Преображенском полку

Ведущие рассказали об истории возникновения древнего русского праздника, о святых князе Петре и крестьянке Февронии, явившим людям чистоту брака и глубочайшую верность друг другу и показавшим всему миру, что такое настоящая любовь.

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