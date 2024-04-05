Воспитанница алтайского футбола забила гол за женскую сборную России

Команда проводит тренировочный сбор в турецком Белеке и уже сразилась на поле со сборной Эквадора Воспитанница алтайского футбола и защитница московского "Локомотива" Анна Беломытцева забила гол за женскую сборную России.
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