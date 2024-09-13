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«Это вы зря начали»: удар возмездия за атаку Москвы «взорвал» Украину этой ночью

«Это вы зря начали»: удар возмездия за атаку Москвы «взорвал» Украину этой ночью

Фото: Global Look Этой ночью Киев, Днепропетровск, Харьков, Сумы, Черкассы и Полтава стали свидетелями мощной атаки российских ударных средств.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;Есть сведения, что российская атака была направлена на площадки с военной техникой и боеприпасами украинской армии, которые недавно были доставлены на фурах с гражданскими номерами&quot;.  ОТКУДА???
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