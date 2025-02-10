Прибалтика готовится к масштабному блэкауту: к чему ведет выход из единой энергосистемы с Россией Ирэн Орлонская8 февраля страны Балтии планируют покинуть совместную энергосистему БРЭЛЛ, в рамках которой ранее сотрудничали с Россией и Белоруссией.
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