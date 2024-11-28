RS: сторонники применения ATACMS замолчали после удара «Орешником»

Применение Россией новой ракеты «Орешник» демонстрирует значительное технологическое превосходство российского вооружения над ударными системами, которые Украина использует с разрешения своих западных союзников, пишет журнал Responsible Statecraft.
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